وزير: باكستان لا تزال تنتظر تأكيد إيران حضور جولة ثانية من المحادثات

21 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن إسلام اباد لا تزال تنتظر ردا رسميا من إيران بشأن تأكيد مشاركة وفدها في الجولة الثانية من محادثات السلام مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية.

وذكر تارار في منشور على إكس “قرار إيران حضور المحادثات قبل نهاية وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين أمر بالغ الأهمية”، مضيفا أن باكستان بذلت جهودا حثيثة لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)