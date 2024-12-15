وزير: بريطانيا أجرت “اتصالات دبلوماسية” مع هيئة تحرير الشام السورية

reuters_tickers

1دقيقة

لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الأحد إن لندن أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي.

وأضاف لامي في تصريحات لصحفيين “هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون”.

وقال “باستخدام جميع القنوات المتاحة لدينا، وهي القنوات الدبلوماسية وبالطبع قنوات المخابرات، نسعى للتعامل مع هيئة تحرير الشام حيثما يتعين علينا ذلك”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم السبت إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.