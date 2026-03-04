وزير: تركيا أعدت خططا للتعامل مع تدفق محتمل للمهاجرين من إيران

reuters_tickers

2دقائق

إسطنبول 4 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي يوم الأربعاء إن تركيا وضعت خططا للتعامل مع أي تدفق محتمل للفارين من الحرب في الجارة إيران، بما يشمل استعدادات لإقامة مناطق عازلة على الحدود وأماكن مخيمات.

وأضاف تشيفتشي أنه لا توجد حاليا أي تحركات غير عادية عند البوابات الحدودية الثلاث على الحدود الإيرانية التركية.

وفي تصريح له في أنقرة، قال الوزير إن السلطات وضعت ثلاث خطط طوارئ: التعامل مع أي تدفق محتمل للمهاجرين على الجانب الإيراني من الحدود؛ وإنشاء مناطق عازلة على الحدود إذا تعذر وقف الحركة؛ والسماح للأشخاص بالدخول إلى تركيا تحت رقابة.

وأضاف أن تركيا أعدت قدرات أولية لاستضافة ما يصل إلى 90 ألف شخص في حالة حدوث تدفق مفاجئ، بما في ذلك مخيمات ومواقع إقامة مؤقتة.

وشاهد مراسل من رويترز يوم الاثنين مئات الإيرانيين يعبرون الحدود إلى تركيا. وأفادت تقارير بأن آخرين كانوا ينتظرون العبور. وقال الوزير إنه جرى إبلاغ السلطات بأن إيران تفرض قيودا على مغادرة مواطنيها من البلاد، بينما تسمح للمواطنين الأتراك ومواطني الدول الثالثة بالخروج.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )