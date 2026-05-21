وزير: تركيا تسير رحلات جوية لإعادة نشطاء أسطول الصمود

أنقرة 21 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تخطط لتسيير رحلات جوية خاصة من إسرائيل اليوم الخميس لإجلاء مواطنين لها وبعض النشطاء من دول أخرى كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في أثناء محاولته كسر الحصار المفروض على غزة.

وأضاف فيدان عبر منصة إكس أن جميع المؤسسات التركية تعمل على ضمان أمن وسلامة المواطنين الأتراك العائدين. وذكرت قناة إن.تي.في أن الخطوط الجوية التركية أرسلت ثلاث طائرات إلى إسرائيل لإتمام عمليات الإجلاء.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

