The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

وزير: روما ترحب بانضمام السعودية لبرنامج القتال الجوي العالمي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

روما (رويترز) – قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن روما ترحب بانضمام السعودية إلى برنامج القتال الجوي العالمي الذي يضم حاليا إيطاليا وبريطانيا واليابان.

وأضاف كروزيتو في مقابلة مع رويترز “كان اختيار اليابان أساسيا في هذا الصدد، وكذلك السعودية التي ترغب في النمو التكنولوجي ولديها موارد متاحة أكثر من دولنا الثلاث”.

وشدد الوزير على أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تطوير طائرة بحلول 2035 تتمتع بأحدث التقنيات، واصفا إياه بأنه مثال على توسيع التعاون الدفاعي ليشمل دولا خارج أوروبا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية