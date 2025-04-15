وزير: روما ترحب بانضمام السعودية لبرنامج القتال الجوي العالمي

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روما (رويترز) – قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن روما ترحب بانضمام السعودية إلى برنامج القتال الجوي العالمي الذي يضم حاليا إيطاليا وبريطانيا واليابان.

وأضاف كروزيتو في مقابلة مع رويترز “كان اختيار اليابان أساسيا في هذا الصدد، وكذلك السعودية التي ترغب في النمو التكنولوجي ولديها موارد متاحة أكثر من دولنا الثلاث”.

وشدد الوزير على أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تطوير طائرة بحلول 2035 تتمتع بأحدث التقنيات، واصفا إياه بأنه مثال على توسيع التعاون الدفاعي ليشمل دولا خارج أوروبا.