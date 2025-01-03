وزير: سوريا ستشكل حكومة تضم جميع “المكونات السورية”

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دبي (رويترز) – قال أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية السوري يوم الجمعة إنه نقل خلال زيارته للسعودية رؤية الإدارة السورية الجديدة في تأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة وتضم كافة المكونات السورية.

وجاء في منشور كتبه على منصة إكس “نقلنا – من خلال زيارتنا – رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي”.