وزير: غارات إسرائيلية تستهدف معابر شمال لبنان مع سوريا للمرة الأولى

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بيروت (رويترز) – قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن ضربات إسرائيلية استهدفت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء المعابر الحدودية الثلاثة بين شمال لبنان وسوريا للمرة الأولى.

وجاءت الضربات بعد لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) لوقف الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية هاجمت عدة مراكز لحركة النقل بين سوريا ولبنان كانت تستخدم لإرسال معدات قتالية إلى حزب الله.

وقال حمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المعابر قد أغلقت نتيجة للضربات. وكانت الغارات الإسرائيلية على المعابر الشرقية للبنان في الأسابيع القليلة الماضية قد أدت بالفعل لإغلاق تلك الطرق المؤدية إلى سوريا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن أربعة مدنيين وجنديين قتلوا، وأصيب 12 شخصا بينهم أطفال ونساء وعاملون في الهلال الأحمر السوري في ريف حمص.

وقالت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في وقت سابق إن متطوعا قتل وأصيب آخر “جراء العدوان الذي استهدف معبري الدبوسية والعريضة في ريفي حمص وطرطوس أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى فجر اليوم الأربعاء”.

وأضافت في بيان أن الهجوم “أسفر عن تضرر عدد من سيارات الإسعاف ونقاط عملها”.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية الحدوديين مع لبنان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها قصفت منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة موالية لإيران في سوريا ردا على هجوم استهدف القوات الأمريكية في البلاد يوم الاثنين.