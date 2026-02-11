The Swiss voice in the world since 1935
وزير: فرنسا تعتزم زيادة التأشيرات للإيرانيين الراغبين في اللجوء

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 11 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء إن فرنسا ستزيد عدد التأشيرات الممنوحة للإيرانيين الراغبين في اللجوء بعد حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان، قال بارو إن باريس تريد دعم الشعب الإيراني بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف أن فرنسا ترغب في المساعدة “لا سيما من خلال استقبال المعارضين المضطهدين من قبل النظام والذين يطلبون اللجوء إلى فرنسا. سنزيد عدد التأشيرات الإنسانية لأغراض اللجوء لهؤلاء الأفراد الذين يتعين علينا حمايتهم”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

