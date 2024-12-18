وزير: فرنسا تعمل على نزع التوتر بين تركيا والأكراد السوريين

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الأربعاء إن فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مضيفا أنه يجب أن يكون الأكراد جزءا من أي عملية انتقال سياسي.

وأضاف بارو “نحن مقتنعون بإمكانية التوصل لتفاهم يراعي مصالح الجميع. نحن نعمل على ذلك”، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح هذه النقطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تحدثا في وقت سابق يوم الأربعاء.