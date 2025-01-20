وزير: فرنسا ستواصل المساعي لتحرير رهينتين فرنسيين إسرائيليين

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين إن باريس ستواصل المساعي لإطلاق سراح مواطنين فرنسيين إسرائيليين اثنين تحتجزهما حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال لقناة بي.إف.إم التلفزيونية “سنواصل السعي حتى اللحظة الأخيرة من أجل إطلاق سراحهما”.

وأضاف أن فرنسا “ليس لديها أي أنباء عن حالتهما الصحية أو ظروف احتجازهما”.

وأطلقت حماس سراح ثلاث رهينات إسرائيليات وأفرجت إسرائيل عن 90 معتقلا فلسطينيا يوم الأحد في اليوم الأول من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال في الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة ودمرت القطاع وأشعلت الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يكون الفرنسيان الإسرائيليان عوفر كالديرون وأوهاد ياهالومي على قائمة تضم 33 رهينة سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.