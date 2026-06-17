وزير: لا محادثات لإنشاء قاعدة إسرائيلية في أرض الصومال

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تل أبيب 17 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال محمد يوسف علي لرويترز اليوم الأربعاء إنه ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك.

وأضاف، متحدثا على هامش مؤتمر للأعمال في تل أبيب، أن إسرائيل تدرب قوات الجيش والشرطة في منطقة أرض الصومال، ووصف التقارير التي تحدثت عن أن إسرائيل تجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال بأنها “شائعات”.

واعترفت إسرائيل بمنطقة أرض الصومال دولة مستقلة في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهي خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها “هجوم متعمد” على سيادتها.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)