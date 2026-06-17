The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير: لا محادثات لإنشاء قاعدة إسرائيلية في أرض الصومال

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تل أبيب 17 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال محمد يوسف علي لرويترز اليوم الأربعاء إنه ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك.

وأضاف، متحدثا على هامش مؤتمر للأعمال في تل أبيب، أن إسرائيل تدرب قوات الجيش والشرطة في منطقة أرض الصومال، ووصف التقارير التي تحدثت عن أن إسرائيل تجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال بأنها “شائعات”.

واعترفت إسرائيل بمنطقة أرض الصومال دولة مستقلة في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهي خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها “هجوم متعمد” على سيادتها.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية