وزير: مصر تتوقع إقرار الشريحة الثانية من حزمة التمويل الأوروبي خلال أسابيع

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأحد إن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو.

وأضاف “نتوقع أن يتم التصويت عليها في كامل البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن يتم ذلك بشكل سهل وسلس”، مشيرا إلى أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر كانون الأول بقيمة مليار يورو.

ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها على مدى السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس آذار 2024.

جاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة.

وقال عبد العاطي أنه اتفق مع كالاس خلال محادثاتهما يوم الأحد على تفعيل المحور السياسي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين من خلال “عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري”.