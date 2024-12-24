وزير: مقتل 12 في انفجار بمصنع مواد متفجرة في تركيا

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إسطنبول (رويترز) – قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أربعة جراء وقوع انفجار في مصنع للمواد المتفجرة في شمال غرب تركيا يوم الثلاثاء، مضيفا أنه تم فتح تحقيق.

وأظهرت صور لقناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية كرة من اللهب ودخانا يتصاعدان من المصنع في وقت الانفجار، بينما أظهر مقطع فيديو لاحق هياكل معدنية منهارة من المبنى الذي دمره الانفجار.

ووقع الانفجار في مصنع بقرية كافاكلي في إقليم باليكسير ونقلت سي.إن.إن ترك عن حاكم المنطقة قوله إنه لا يوجد اشتباه في حدوث أعمال تخريب.

وذكرت دائرة الاتصال التابعة للحكومة أنه تم إرسال العديد من فرق مكافحة الحرائق لإخماد النيران وتم نشر وحدات صحية وأمنية في المنطقة بالتزامن مع فتح التحقيق.