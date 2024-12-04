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وزير: مقتل 4047 في لبنان في الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023

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دبي (رويترز) – قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون يوم الأربعاء إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل 4047 شخصا وإصابة 16638.

وأضاف الوزير أن من بين القتلى في الهجمات 316 طفلا و790 امرأة.

واشتعل الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

واحتدم القتال في سبتمبر أيلول بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله المدعوم من إيران، إذ قتلت أمين عام الجماعة اللبنانية حسن نصر الله وشنت غارات كثيفة على العاصمة بيروت وأنحاء لبنان.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن ضربات حزب الله أسفرت حتى أواخر الشهر الماضي عن مقتل 45 مدنيا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وإن 73 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا في الضربات نفسها وفي القتال بجنوب لبنان.

وتوسطت الولايات المتحدة وفرنسا في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني أملا في إنهاء المواجهة الأكثر إزهاقا للأرواح خلال سنوات بين الجانبين. ويتهم كل طرف الآخر بخرق الهدنة.

وقال الأبيض إن لبنان سجل 67 هجوما إسرائيليا على المستشفيات، مع الاستهداف المباشر لأربعين مستشفى وإجبار سبعة مستشفيات على الإغلاق.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي حزب الله والبنية التحتية للجماعة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية