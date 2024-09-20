وزير: مكونات بأجهزة البيجر المستخدمة في تفجيرات لبنان لم تصنع في تايوان

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تايبه (رويترز) – قال وزير الاقتصاد التايواني يوم الجمعة إن هناك مكونات مستخدمة في صنع آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) التي انفجرت يوم الثلاثاء في لبنان في ضربة لجماعة حزب الله المسلحة لم تُصنع في تايوان.

وقالت شركة جولد أبوللو، التي تتخذ من تايوان مقرا، هذا الأسبوع إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة بي.إيه.سي ومقرها بودابست والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

ولم يتضح بعد كيف أو متى تم تفخيخ أجهزة الاتصال حتى يتسنى تفجيرها عن بعد. وينطبق الشيء نفسه على مئات من أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة التي يستخدمها حزب الله والتي انفجرت يوم الأربعاء في موجة ثانية من الهجمات. وأسفرت الواقعتان عن مقتل 37 شخصا وإصابة نحو 3000 آخرين في لبنان.

وقال وزير الاقتصاد التايواني كيو جيه-هوي للصحفيين “المكونات هي (بشكل رئيسي) الدوائر المتكاملة منخفضة التكلفة والبطاريات”.

وعندما سئل عما إذا كانت مكونات أجهزة البيجر التي انفجرت مصنوعة في تايوان، قال “أستطيع أن أقول بيقين إنها لم تصنع في تايوان”، مضيفا أن السلطات القضائية تحقق في الأمر.

وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل مسؤولة عن الانفجارات التي وقعت يوم الثلاثاء والتي فاقمت حدة الصراع بين الجانبين. ولم تعلق إسرائيل بشكل مباشر على الهجمات.

وأجاب وزير الخارجية التايواني لين تشيا لونج، الذي كان يتحدث أيضا للصحفيين في البرلمان، بالنفي عندما سئل عما إذا كان قد التقى بالسفيرة الفعلية لإسرائيل للتعبير عن قلقه بشأن القضية.

وقال “نطلب من بعثاتنا في الخارج رفع مستوى الوعي الأمني لديها وسوف نتبادل المعلومات ذات الصلة مع البلدان الأخرى”.

وبينما تبحث السلطات التايوانية عن أي صلة محتملة بين سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية والأجهزة المستخدمة في الهجمات في لبنان، استجوب ممثلو الادعاء رئيس شركة جولد أبوللو ومؤسسها شو تشينج كوانج في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، ثم أطلقوا سراحه.

وشوهدت أيضا امرأة تدعى تيريزا وو، وهي الموظفة الوحيدة في شركة تدعى أبولو سيستمز المحدودة، وهي تغادر مكتب الادعاء العام في وقت متأخر يوم الخميس دون أن تتحدث إلى الصحفيين.

وقال شو هذا الأسبوع إن موظفة تدعى تيريزا كانت أحد الأشخاص الذين تواصل معهم من أجل الصفقة مع شركة بي.إيه.سي.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام لمنطقة شيلين في تايبه لرويترز إن المكتب استجوب شخصين باعتبارهما شاهدين وحصل على موافقة لإجراء عمليات تفتيش في أربعة مواقع لشركتيهم في تايوان في إطار تحقيقه.

وأضاف المتحدث “سنسعى لتحديد ما إذا كان هناك أي تورط محتمل لهاتين الشركتين التايوانيتين في أقرب وقت ممكن، لضمان سلامة البلاد وشعبها”.

وتعهدت جماعة حزب الله اللبنانية، المتحالفة مع إيران، بالرد على إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات. ويتبادل الجانبان إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول.