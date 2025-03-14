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وزير: وفد تركي ناقش اتفاقا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

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إسطنبول (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة إن وفدا تركيا ناقش اتفاقا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، خلال زيارة إلى دمشق.

وعقد الوفد التركي، الذي ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، اجتماعات خلال زيارة عمل إلى سوريا يوم الخميس.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة (تي.في100) أن الوفد نقل للمسؤولين السوريين مخاوف تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب عن كثب الخطوات التي ستُتخذ من أجل تنفيذ الاتفاق.

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