The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزيرالمال السعودي يقلل من تأثير فنزويلا في سوق النفط

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكد وزير المالية السعودي أن زيادة إنتاج النفط في فنزويلا، وفق رغبة الولايات المتحدة بعد أن أطاحت في مطلع كانون الثاني/يناير بالرئيس نيكولاس مادورو، لن يكون لها “تأثير كبير” في سوق النفط.

وقال محمد الجدعان خلال مائدة مستديرة في ختام منتدى دافوس الاقتصادي في جبال الألب السويسرية “أعتقد أننا لن نشهد تأثيرا كبيرا على سوق النفط”.

وأضاف “أي زيادة (في الإنتاج) ستستغرق وقتا وتتطلب استثمارات كبيرة”.

ورغم أطماع دونالد ترامب في نفط فنزويلا، لا تزال كبرى الشركات النفطية حذرة إزاء الاستثمار بكثافة في بنيتها التحتية.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات من الخام في العالم وتصل إلى 303,221 مليون برميل، وفق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، متقدمة على السعودية (267,200 مليون) وإيران.

غير أن سنوات من سوء الإدارة والفساد أدت إلى هبوط الإنتاج من ذروته التي تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ ما يزيد عن 350 ألف برميل في عام 2020.

وبحسب وزير المالية السعودي، “لا بد من التأكد من أن تقدير الطلب والعرض على الطاقة، فضلا عن مستويات الأسعار المفترض أن تجذب الاستثمارات إلى سوق النفط، يشجع المستثمرين بالفعل، من دون الإضرار بالاقتصاد العالمي”.

مبا/اج/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية