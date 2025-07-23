وزيرا خارجية أوكرانيا وإسرائيل يعلنان في كييف عن “حوار” مشترك لمواجهة إيران

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الذي يزور أوكرانيا، الأربعاء عن بدء “حوار” بين بلديهما لمواجهة “التهديد الإيراني” بشكل مشترك.

تأتي زيارة المسؤول الإسرائيلي رفيع المستوى إلى كييف بعد أسابيع قليلة من الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقع نووية في إيران، والتي لاقت ترحيبا من السلطات الأوكرانية.

وقال سيبيغا “تُشكل إيران وروسيا تهديدا وجوديا ليس فقط لبلدينا، بل للأمن العالمي أيضا”.

ووصف الوزير الأوكراني موسكو وطهران ومعهما كوريا الشمالية التي أرسلت فرقة لمحاربة الجيش الأوكراني إلى جانب القوات الروسية، بأنها تُشكل “تحالفا من الأنظمة الخبيثة التي تدعم بعضها البعض وتُهدد العالم الحر”.

وأضاف سيبيغا “في مواجهة هذه التهديدات، اتفقنا على تكثيف التعاون متعدد الأطراف والثنائي. واليوم قررنا فتح حوار منفصل حول التهديد الإيراني”.

وأشار إلى “إمكانات كبيرة” للتعاون في “تقنيات الدفاع” بين إسرائيل وأوكرانيا التي تعتد بأنها أصبحت أكبر منتج عالمي للمسيّرات العسكرية بعد الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

من جانبه، أكد جدعون ساعر أن الدولتين “ستواصلان” تعزيز “صداقتهما” و”دعم بعضهما البعض”، داعيا نظيره لزيارة إسرائيل.

وأكد أن إسرائيل “تدعم” أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتدين “الضربات الروسية ضد المدنيين”، كما قدمت مساعدات إنسانية وأرسلت خبراء “في اضطرابات ما بعد الصدمة” إلى أوكرانيا.

وقال “تمر دولتانا بأوقات عصيبة”، و”تواجهان الحرب والمعاناة”، مذكرا بأن “عددا كبيرا من الإسرائيليين” ينحدرون من أصول أوكرانية.

بعد بدء الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، اتخذت إسرائيل موقفا محايدا من خلال تجنب فرض عقوبات على روسيا، على عكس الكثير من الدول الغربية.

لكن علاقاتها مع موسكو توترت لاحقا في ظل تعزيز التحالف بين روسيا وإيران، المتهمة بتزويد الكرملين طائرات هجومية مسيرة، وحرب إسرائيل في قطاع غزة التي نددت بها السلطات الروسية.

وشكر جدعون ساعر الأربعاء الحكومة الأوكرانية لفرضها عقوبات على مسؤولين إيرانيين كبار ودعمها لحملة الضربات الإسرائيلية على إيران و”إدانتها لحماس” ودعمها لحق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”.

بور-ركو/جك/غ ر