وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان الوضع في غزة

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استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في العاصمة أبو ظبي، حيث بحثا الوضع في قطاع غزة والعلاقات بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن الوزيرين بحثا “آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة”.

وأضافت أن بن زايد الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء أشار إلى “الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين”.

وشدد على “أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة”، مؤكدا “دعم الإمارات لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للتوصل لصفقة تبادل تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن” في قطاع غزة.