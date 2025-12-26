وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يترأسان أعمال اللجنة المشتركة
ترأس وزيرا خارجية الإمارات والبحرين أعمال الدورة الـ 13 من اللجنة العليا المشتركة بين التي عقدت في أبوظبي الخميس، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة أنّ الاجتماع ترأسه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.
وأكّد الشيخ عبدالله أن “هذا اللقاء السنوي يجسد عمق العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية الوثيقة الراسخة، والتي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما القريبين من بعضهم البعض”.
