وزيرا خارجية الإمارات والهند يترأسان الدورة الـ 15 للجنة المشتركة

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ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند سوبرامانيام جايشانكار، أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عقدت في نيودلهي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ “انعقاد اللجنة المشتركة تجسيد لعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة”.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته عن “تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية”، مؤكدا “الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الهنديّ سوبرامانيام جايشانكار “التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب”.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أميركي العام الماضي، على ما ذكرت الوكالة.

هت/الح