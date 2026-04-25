وزيرا خارجية الإمارات وروسيا يبحثان “سبل تخفيف التصعيد” في المنطقة
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التحديات في المنطقة وسبل الدفع نحو تخفيف التصعيد، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.
وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية أنّ الوزيرين بحثا “مجمل القضايا والتحديات في المنطقة، وسبل الدفع نحو تخفيف التصعيد، والعمل على الوصول إلى حلول تضمن السلام والتنمية والازدهار المستدام لشعوبها”.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومدى التطور الذي تشهده، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والازدهار، بحسب المصدر نفسه.
