وزيرا خارجية الإمارات وروسيا يبحثان “سبل تخفيف التصعيد” في المنطقة

afp_tickers
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التحديات في المنطقة وسبل الدفع نحو تخفيف التصعيد، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية أنّ الوزيرين بحثا “مجمل القضايا والتحديات في المنطقة، وسبل الدفع نحو تخفيف التصعيد، والعمل على الوصول إلى حلول تضمن السلام والتنمية والازدهار المستدام لشعوبها”.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومدى التطور الذي تشهده، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والازدهار، بحسب المصدر نفسه.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية