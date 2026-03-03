وزيرا خارجية روسيا وعُمان يبحثان الملف الإيراني في اتصال هاتفي
موسكو 3 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث الوضع المتعلق بإيران.
وأضافت أن الوزيرين حثا على وقف الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة.
وأكد الجانبان استعدادهما، ومعهما الأمم المتحدة، لدعم حلول سلمية توافقية تستند إلى القانون الدولي.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)