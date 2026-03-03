The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزيرا خارجية روسيا وعُمان يبحثان الملف الإيراني في اتصال هاتفي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 3 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث الوضع المتعلق بإيران.

وأضافت أن الوزيرين حثا على وقف الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة.

وأكد الجانبان استعدادهما، ومعهما الأمم المتحدة، لدعم حلول سلمية توافقية تستند إلى القانون الدولي.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية