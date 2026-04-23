وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا عن مضيق هرمز: “نثق” في إمكان إحراز تقدم
لندن 23 أبريل نيسان (رويترز) – عبر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية كاترين فوتران عن ثقتهما بإمكان إحراز تقدم حقيقي في قضية مضيق هرمز الحاسمة، وذلك في وقت يستضيف فيه البلدان اجتماعا مع مخططين عسكريين حول هذه القضية.
وقالا في بيان مشترك أصدرته وزارة الدفاع البريطانية “تحويل الزخم الدبلوماسي إلى أفعال يتطلب تخطيطا دقيقا ومناقشات صريحة والتزامات قوية من الدول الحليفة والشريكة”.
وأغلقت إيران مضيق هرمز فعليا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب عليها في فبراير شباط.
وأضاف البيان الذي وُصف بأنه رسالة موجهة إلى المشاركين في الاجتماع “نحن ممتنون للدول التي أبدت بالفعل استعدادها للإسهام. ونحن واثقون من إمكان إحراز تقدم حقيقي”.
