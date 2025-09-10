The Swiss voice in the world since 1935
وزيرة: كندا تقيّم علاقاتها مع إسرائيل بعد هجومها على قطر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أوتاوا (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند يوم الأربعاء إن بلادها تُقيّم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب هجومها يوم الثلاثاء على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر.

وأكدت أناند أن بلادها تعتبر هذا الهجوم غير مقبول، لا سيما في ظل مساعي قطر للتوسط من أجل السلام في الشرق الأوسط.

أدلت أناند بتعليقاتها عندما سُئلت عما إذا كانت كندا ستحذو حذو المفوضية الأوروبية، التي قالت إنها ستقترح تعليق تدابير متعلقة بالتجارة في اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وأضافت للصحفيين على هامش اجتماع للحزب الليبرالي الحاكم “نُقيّم علاقتنا مع إسرائيل”.

وعندما سُئلت تحديدا عما إذا كانت كندا تدرس فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، أجابت “سنواصل تقييم خطواتنا التالية”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

