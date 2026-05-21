وزيرة: ناشطون من أسطول الصمود بينهم أيرلنديون يتوجهون إلى إسطنبول

دبي 21 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي اليوم الخميس أن 14 أيرلنديا من نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته القوات الإسرائيلية بينما كان متوجها إلى غزة يستقلون حاليا حافلات متجهة إلى إسطنبول، حيث سيتم ترحيلهم.

وقالت ماكنتي أمام البرلمان “إنهم الآن ضمن قافلة تضم جميع المواطنين الآخرين في حافلات متجهة إلى إسطنبول”.

وأضافت “سفارتنا في طريقها إلى المطار للتواصل المباشر معهم، وعبرنا بوضوح تام عن استيائنا الشديد من الطريقة التي عومل بها مواطنونا”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)