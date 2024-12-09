وزيرة ألمانية: طلبات لجوء السوريين تتوقف على التطورات بعد الإطاحة بالأسد

reuters_tickers

1دقيقة

برلين (رويترز) – قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر يوم الاثنين إن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين المقيمين في ألمانيا يعتمد على التطورات في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأضافت في بيان “لا يمكن التكهن باحتمالات ملموسة للعودة (للنظر في وضع اللاجئين السوريين) في الوقت الراهن وسيكون منافيا للمهنية التكهن بموقفهم في مثل هذا الوضع المتقلب”.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أوقف جميع طلبات اللجوء من السوريين إلى أن تتضح الأمور بشأن التطورات السياسية في البلاد.