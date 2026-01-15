The Swiss voice in the world since 1935
وزيرة الخارجية: وفاة مواطن كندي في إيران علي يد السلطات هناك

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الخميس وفاة مواطن كندي في إيران على يد السلطات هناك، دون الخوض في تفاصيل كيفية الوفاة أو توقيتها.

وقالت في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الاحتجاجات السلمية التي نظمها الشعب الإيراني، مطالبا بإسماع صوته في مواجهة قمع النظام الإيراني وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، دفعت النظام إلى الاستهتار الصارخ بحياة الإنسان”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

