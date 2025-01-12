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وزيرة الخارجية الألمانية: العقوبات على حلفاء الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” يجب أن تستمر

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الدوحة (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأحد إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.

وقالت بيربوك لصحفيين في الرياض لدى مشاركتها مع وزراء خارجية غربيين وعرب في مؤتمر إقليمي بشأن سوريا مع نظيرهم السوري أسعد الشيباني إن برلين اقترحت “نهجا ذكيا” للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء.

وأضافت “يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية”.

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