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وزيرة الخارجية الألمانية: لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

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برلين (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الاثنين إنه لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأضافت أن هناك استعدادات لفرض عقوبات جديدة على إيران.

وذكرت بيربوك في بروكسل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا مهما فيما يتعلق بدعم الدفاع الجوي الأوكراني، وذلك بعدما قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب العمق الروسي.

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