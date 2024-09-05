وزيرة الخارجية الألمانية تبحث “التطورات في غزة” مع نظيرها السعودي

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان “آخر التطورات في غزة” مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في المحطة الأولى من جولتها في الشرق الأوسط لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

حطت طائرة بيربوك في الرياض قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس قبل أن تلتقي الوزيرة المنتمية لحزب الخضر الألماني نظيرها السعودي صباح الخميس.

وأوردت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على منصة اكس أنّ الوزيرين تبادلا “الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها”.

كما ذكرت أنهما “بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وألمانيا من أبرز الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل في الحرب الدامية المستمرة منذ نحو 11 شهرا، فيما تنتقد السعودية باستمرار الممارسات الإسرائيلية “الغاشمة” في حق المدنيين الفلسطينيين.

وستتوجه الوزيرة بعد ذلك إلى الأردن لإجراء محادثات سياسية، ثم تنتقل إلى إسرائيل والضفة الغربية الجمعة.

وهي الرحلة الحادية عشرة التي تقوم بها بيربوك إلى المنطقة منذ بدء الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وينصب تركيز هذه الجولة الدبلوماسية على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن التي تحتجزهم حماس في قطاع غزة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الحكومة الألمانية الأربعاء جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات إلى التحلي “بالمرونة الشديدة والاستعداد لتقديم تنازلات”.

ذلك فيما تبادلت حركة حماس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاتهامات بشأن تعثّر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.

وأدى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس. وتردّ منذ ذلك الحين بقصف وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بمقتل ما لا يقل عن 40861 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

بفي-هت/أم/نور