وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من “دوامة العنف المطلقة” في الشرق الأوسط

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فرانكفورت (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لهيئة البث المحلية(إيه.آر.دي) يوم السبت إن ألمانيا تواصل جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، مضيفة أن الوضع في المنطقة “خطير للغاية”.

أدلت بيربوك بهذه التصريحات بعد أنباء بأن إسرائيل قتلت الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في غارة جوية على بيروت يوم الجمعة.

ونُقل عن بيربوك قولها “هناك خطر بأن تنزلق هذه المنطقة بأكملها إلى دوامة العنف المطلقة”.