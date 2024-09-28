مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من “دوامة العنف المطلقة” في الشرق الأوسط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فرانكفورت (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لهيئة البث المحلية(إيه.آر.دي) يوم السبت إن ألمانيا تواصل جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، مضيفة أن الوضع في المنطقة “خطير للغاية”.

أدلت بيربوك بهذه التصريحات بعد أنباء بأن إسرائيل قتلت الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في غارة جوية على بيروت يوم الجمعة.

ونُقل عن بيربوك قولها “هناك خطر بأن تنزلق هذه المنطقة بأكملها إلى دوامة العنف المطلقة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
149 إعجاب
105 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
30 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية