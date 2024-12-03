مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى إبرام اتفاق بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي الجمعة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء المفوضية الأوروبية إلى إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مجموعة ميركوسور يوم الجمعة في مونتيفيديو، خلال انعقاد قمة لهذا التحالف الإقليمي.

وفي العام 2019، أثمرت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور اتفاقا سياسيا، لكنّ دولا عدّة، في مقدّمها فرنسا، عرقلت إقراره. وفي الآونة الأخيرة، ازدادت معارضة  هذا الاتفاق بسبب الأزمة الزراعية المستعرة في القارة العجوز.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل “من الضروري أن تضع المفوضية الأوروبية اللمسات الأخيرة سياسيا على اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور”.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنّ “قمة ميركوسور التي تعقد في مونتيفيديو الجمعة قد تكون الفرصة الأخيرة للقيام بذلك”، مضيفة أنّ “رئيسة المفوضية الأوروبية لديها تفويض للقيام بذلك وينبغي في رأينا أن تستخدمه”. 

وتعدّ مجموعة ميركوسور قوة زراعية عالمية، مع إنتاجها لفول الصويا والذرة والبن وقصب السكر واللحوم.

ولا تجري المفاوضات التي تسبّبت في استياء بعض مربّي الماشية الفرنسيين إلا مع أربعة بلدان في المجموعة، وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. ولا تشمل هذه المفاوضات بوليفيا العضو الجديد في ميركوسور، وفنزويلا التي تمّ تجميد عضويتها في المجموعة في العام 2016.

لوب-جكا/ناش/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
361 إعجاب
245 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
10 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
83 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية