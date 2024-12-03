وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى إبرام اتفاق بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي الجمعة

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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء المفوضية الأوروبية إلى إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مجموعة ميركوسور يوم الجمعة في مونتيفيديو، خلال انعقاد قمة لهذا التحالف الإقليمي.

وفي العام 2019، أثمرت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور اتفاقا سياسيا، لكنّ دولا عدّة، في مقدّمها فرنسا، عرقلت إقراره. وفي الآونة الأخيرة، ازدادت معارضة هذا الاتفاق بسبب الأزمة الزراعية المستعرة في القارة العجوز.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل “من الضروري أن تضع المفوضية الأوروبية اللمسات الأخيرة سياسيا على اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور”.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنّ “قمة ميركوسور التي تعقد في مونتيفيديو الجمعة قد تكون الفرصة الأخيرة للقيام بذلك”، مضيفة أنّ “رئيسة المفوضية الأوروبية لديها تفويض للقيام بذلك وينبغي في رأينا أن تستخدمه”.

وتعدّ مجموعة ميركوسور قوة زراعية عالمية، مع إنتاجها لفول الصويا والذرة والبن وقصب السكر واللحوم.

ولا تجري المفاوضات التي تسبّبت في استياء بعض مربّي الماشية الفرنسيين إلا مع أربعة بلدان في المجموعة، وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. ولا تشمل هذه المفاوضات بوليفيا العضو الجديد في ميركوسور، وفنزويلا التي تمّ تجميد عضويتها في المجموعة في العام 2016.

لوب-جكا/ناش/الح