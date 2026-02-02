The Swiss voice in the world since 1935
وزيرة الخارجية البريطانية ترحب بإعادة فتح معبر رفح

2 فبراير
1دقيقة

لندن 2 فبراير شباط (رويترز) – عبّرت وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين عن ترحيبها بإعادة فتح معبر رفح الحدودي الرئيسي لقطاع غزة، مما سيتيح للأفراد الفلسطينيين العبور في كلا الاتجاهين، لكنها أكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود.

وقالت إيفيت كوبر عبر منصة إكس “أرحب بإعادة فتح معبر رفح أمام الأفراد للعبور سيرا على الأقدام في كلا الاتجاهين، ما يتيح لبعض المحتاجين بشدة للرعاية الطبية الوصول إلى مصر. لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله”.

وأضافت “يجب أن تتدفق المساعدات، وأن تُخفف القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية، وأن يُسمح للعاملين في مجال الإغاثة مواصلة عملهم”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

