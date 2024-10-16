مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزيرة الدفاع الإسبانية: جميع الدول المساهمة في اليونيفيل تراها ضرورية في لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

مدريد (رويترز) – قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس يوم الأربعاء بعد مكالمة بالفيديو مع 15 من نظرائها في دول الاتحاد الأوروبي إن دول التكتل المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ترى أنها “ضرورية وجوهرية” وإن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن وقف عمل هذه القوة.

وأضافت في بيان مصور أُرسل إلى الصحفيين “كل الدول المساهمة فيها (اليونيفيل) تدعم بقوة المهمة وجنودنا وأفراد شعبنا الموجودين هناك”.

وتشارك دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بآلاف الجنود في اليونيفيل التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي.

وقالت القوة إنها تعرضت مرارا لهجمات من القوات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية. ودعت إسرائيل الأمم المتحدة إلى نقل اليونيفيل من منطقة القتال.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
215 إعجاب
155 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية