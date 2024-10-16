وزيرة الدفاع الإسبانية: جميع الدول المساهمة في اليونيفيل تراها ضرورية في لبنان

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مدريد (رويترز) – قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس يوم الأربعاء بعد مكالمة بالفيديو مع 15 من نظرائها في دول الاتحاد الأوروبي إن دول التكتل المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ترى أنها “ضرورية وجوهرية” وإن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن وقف عمل هذه القوة.

وأضافت في بيان مصور أُرسل إلى الصحفيين “كل الدول المساهمة فيها (اليونيفيل) تدعم بقوة المهمة وجنودنا وأفراد شعبنا الموجودين هناك”.

وتشارك دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بآلاف الجنود في اليونيفيل التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي.

وقالت القوة إنها تعرضت مرارا لهجمات من القوات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية. ودعت إسرائيل الأمم المتحدة إلى نقل اليونيفيل من منطقة القتال.