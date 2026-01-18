وزيرة الزراعة الفرنسية: ترامب “سيخسر أيضا” بعد تهديده برسوم جمركية جديدة

اعتبرت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جونوفار الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يهدد دولا أوروبية بفرض رسوم جمركية إضافية ردا على معارضتها محاولته ضم غرينلاند، “سيخسر الكثير أيضا”.

وقالت لبرنامج “غران رانديفو” الإذاعي “في هذا التصعيد للرسوم الجمركية، سيخسر الكثير أيضا، ويشمل ذلك مزارعيه ومصنّعيه”.

وكان ترامب هدد السبت دولا عدة (الدنمارك والنروج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا) بفرض رسوم جمركية جديدة إلى حين “التوصل إلى اتفاق لبيع غرينلاند بالكامل”.

وأوضح أن هذه الرسوم البالغة نسبتها 10%، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير، وقد تصل إلى 25% في الأول من حزيران/يونيو.

واضافت جونوفار “سنرى ما إذا كان سينفذ تهديده”.

وتابعت “لدى الاتحاد الأوروبي قدرة ممكنة على الرد” من منظار تجاري، “لكن هذا الرد يجب التعامل معه بحذر، لأن هذا التصعيد قد يكون كارثيا، وقد يكون كارثيا على الولايات المتحدة أيضا”.

وقالت جوفوفار أيضا “من الواضح أن الأوروبيين لن يسمحوا للولايات المتحدة بتحقيق أغراضها”، مشددة على أن سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة الدنمارك المترامية ذات الحكم الذاتي “أمر غير مقبول ولا يمكن تصوره”.

ويعقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في بروكسل الأحد، فيما يجري الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الساعات المقبلة مباحثات مع نظرائه الأوروبيين تتناول هذه الأزمة غير المسبوقة بين أعضاء الحلف الأطلسي.

