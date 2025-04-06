وزيرة العدل الأميركية: من الصعوبة بمكان أن يجد ترامب سبيلا للترشح لولاية ثالثة

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اعتبرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي الأحد أنه سيكون من الصعوبة بمكان أن يجد الرئيس دونالد ترامب سبيلا لخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة.

وقالت بوندي في تصريح لشبكة فوكس نيوز الأحد “أتمنى أن يبقى رئيسنا لمدة 20 عاما”، لتعود وتوضح “لكني أعتقد أنه سيكون قد انتهى (من الرئاسة)، على الأرجح، بعد ولايته هذه”.

وتم تعديل الدستور الأميركي في العام 1947 لتحديد الحد الأقصى للولايات الرئاسية باثنتين، بعد وفاة الرئيس فرانكلين روزفلت بعيد بدء ولايته الرابعة.

وتتطلّب التعديلات الدستورية غالبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك مصادقة 75 بالمئة من الولايات الخمسين، وهو ما يستبعد بشدة محلّلون سياسيون حصوله.

واضافت بوندي “هذا هو حقا السبيل الوحيد لذلك”، مشدّدة على صعوبة إيجاد ترامب سبيلا لخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة.

بعدما اعتبر كثر إثارة ترامب مسألة سعيه لولاية ثالثة، أمرا خياليا، شدّد سيّد البيت الأبيض البالغ 78 عاما في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز في 31 آذار/مارس، على أنه “لا يمزح” في ما يتّصل بهذا الاحتمال.

ولفت إلى وجود “وسائل يمكن عبرها القيام بذلك”.

ويبدو أن تصريحات بوندي، المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بشأن صعوبة خوض ترامب الانتخابات سعيا لولاية ثالثة، تتوافق مع آراء غالبية الخبراء الدستوريين.

لكن بصفتها مقرّبة من ترامب تشغل أرفع منصب في سلطات إنفاذ القانون، فإن تصريحاتها تنطوي على أهمية أكبر.

في المقابلة تحدّثت بوندي عمّا واجهته إدارة ترامب الحديثة العهد من طعون قضائية في قانونية سياساته وقراراته.

وقالت “لقد تم التقدّم بأكثر من 170 دعوى قضائية ضدنا”، واصفة ذلك بأنه “أزمة دستورية”.

وتابعت “سنواصل النضال” ضد هذه القضايا في مختلف المحاكم.

ودافعت بوندي عن قرار الإدارة السعي لإنزال عقوبة الإعدام في قضية لويجي مانجوني المتّهم بأنه قتل في 4 كانون الأول/ديسمبر 2024 الرئيس التنفيذي لشركة تأمين صحي في نيويورك.

وقالت “توجيهات الرئيس في غاية الوضوح: علينا أن نسعى إلى عقوبة الإعدام عندما يكون ذلك ممكنا”، معتبرا أن ذلك ينطبق على هذه القضية.

وأشادت بانتصار قضائي تحقق مؤخرا حين أيّدت المحكمة العليا الجمعة موقف الإدارة في نزاع على صلة بتجميد وزارة التعليم منحا كانت تخصص في إطار الحرص على التنوع والإنصاف والإدماج.

وسمحت المحكمة ذات الميول اليمينية للإدارة بمواصلة تجميد 64 مليون دولار كانت مرصودة لتدريب المدرّسين والتطوير المهني.

وقالت بوندي “حققنا للتو انتصارا عظيما”، وأضافت “سنواصل النضال كل يوم”.

ببك/ود/ب ق