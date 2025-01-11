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وزيرة المال البريطانية: لندن “موطن طبيعي” للخدمات المالية الصينية

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قالت وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز السبت إن لندن “موطن طبيعي” لشركات التمويل الصينية، وذلك أثناء زيارتها لبكين في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوق السندات في بريطانيا. 

وقالت ريفز في لقاء جمعها  بنظيرها الصيني هي ليفينغ في بكين إن لندن تعد “موطنا طبيعيا لشركات الخدمات المالية الصينية وعملائها لجمع رأس المال، ومنصة انطلاق للشركات الصينية التي تسعى إلى بناء بصمة عالمية”.

وأضافت “في أسواق رأس المال، لدينا فرص لتعميق العلاقات بين المملكة المتحدة والصين”. 

وريفز هي أكبر ممثلة عن الحكومة البريطانية تزور الصين منذ  أن أجرت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي محادثات مع الرئيس شي جينبينغ قبل سبع سنوات. 

وترأست ريفز ونظيرها الصيني السبت إعادة إطلاق  محادثات الخدمات المالية بين الصين وبريطانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن الجانبين “سيفتحان مناقشات حول السياسة الاقتصادية الكلية والعولمة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي وتنمية الأسواق المالية والتعاون في التنظيم المالي”.

 وقال المتحدث باسم الوزارة جو جيا كون في إفادة صحفية دورية “إن تعزيز الصين والمملكة المتحدة تعاونهما الاقتصادي والمالي يتفق مع مصالح البلدين… وسيحسن الثقة ويضخ زخما جديدا في تنمية الاقتصاد العالمي”.

مجو/شي/ص ك

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