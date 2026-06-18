وزيرة بريطانية تدعو إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان

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18 يونيو حزيران (رويترز) – دعت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جيني تشابمان اليوم الخميس إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان لتمكين العائلات النازحة جراء الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر من العودة إلى ديارها.

وقالت تشابمان لرويترز أثناء زيارتها لمدرسة تأوي عائلات نازحة “ينبغي على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان بلا شك. فنحن نعلم أن النزوح في أي مكان في العالم يتسبب في اضطرابات هائلة… لذلك نسعى إلى تهيئة الظروف التي تتيح للناس العودة إلى ديارهم، والعيش بأمن وسلام، مع الثقة بقدرتهم على البقاء في منازلهم على المدى الطويل”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)