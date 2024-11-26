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وزيرة خارجية ألمانيا: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يمر “بلحظة حرجة”

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فيوجي (إيطاليا) (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الثلاثاء إن الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران “يمر بلحظة حرجة، وربما تكون لحظة أمل أيضا”، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وشيكا بفضل جهود الوساطة المباشرة.

وأضافت بيربوك على هامش اجتماع دول مجموعة السبع في إيطاليا “في الوقت نفسه، نعلم من الشهور القليلة الماضية أننا لا نستطيع الاعتماد على الأمل وحده”.

وأردفت قائلة “لهذا السبب تحديدا كان من المهم للغاية أن نناقش الوضع في لبنان بشكل مكثف مع شركائنا العرب”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية