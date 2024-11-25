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وزيرة خارجية ألمانيا: القوة الدافعة لوقف إطلاق النار بلبنان أكبر كثيرا الآن

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فيوجي (إيطاليا) (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الاثنين إن القوة الدافعة لمحادثات وقف إطلاق النار في لبنان زادت وأصبح التوصل لاتفاق بشأنه أقرب الآن مما كان عليه قبل بضعة أيام أو أسابيع.

وذكرت على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في إيطاليا “نحن نناقش حاليا مع شركائنا من دول الخليج والعالم العربي كيف يمكننا، في هذا الوضع، على الأقل ربما التغلب على أحد التحديات الرئيسية، الوضع في لبنان، والتوصل أخيرا إلى وقف إطلاق للنار”.

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