وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إلى ضبط النفس لتهدئة الصراع بعد مقتل هنية

reuters_tickers

1دقيقة

برلين (رويترز) – دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي “حماس منظمة إرهابية نفذت عددا لا يُحصى من الهجمات الوحشية والمميتة على إسرائيل. والقضية المركزية الآن هي منع اندلاع حريق إقليمي وعدم إغراق المنطقة بأكملها في الفوضى”.

وأضافت أن أي قرار يتم اتخاذه الآن قد يؤدي إلى تهدئة الوضع أو تأجيجه بشكل أكبر، ودعت جميع أطراف الصراع إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد لصالح شعوب المنطقة”.