وزيرة خارجية اليمن: الحوثيون يستخدمون باب المندب لمحاكاة الضغط الإيراني

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

الرياض 27 يوليو تموز (رويترز) – قالت أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني الرامي لفرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية بمضيق هرمز في مضيق باب المندب.

وأضافت الزوبة في حديثها اليوم الاثنين لمجموعة صغيرة من الصحفيين من بينهم مراسلون لرويترز في السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض “الحوثيون يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني في مضيق هرمز وتطبيقه في مضيق باب المندب”.

وأشارت إلى أن الجماعة المتحالفة مع إيران استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية.

(تغطية صحفية تيمور أزهري-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير دعاء محمد)