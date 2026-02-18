The Swiss voice in the world since 1935
وزيرة خارجية كندا: رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تورونتو 18 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء إن كندا عدلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.

وأضافت في بيان “تزيل التعديلات أيضا 24 كيانا وشخصا واحدا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

