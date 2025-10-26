The Swiss voice in the world since 1935
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعتزم زيارة روسيا وبيلاروس (إعلام)

تعتزم وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي زيارة روسيا وبيلاروس، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأحد، بدون تحديد موعد الزيارتين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن تشوي “ستزور روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس بدعوة من وزارتي خارجية البلدين”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “من السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى الثامن والعشرين منه، تقوم وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي بزيارة عمل لروسيا الاتحادية”.

وأضاف البيان أن الوزيرة الكورية الشمالية ستلتقي في روسيا نظيرها سيرغي لافروف للبحث في “العلاقات الثنائية والسياسة الدولية”.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية، ستزور الوزيرة أيضا بيلاروس، من دون أن تدلي بتفاصيل إضافية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الجنوبية الأربعاء لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا ترتيب لقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. 

وكان ترامب قد أعرب عن أمله بلقاء كيم مجددا بعد اجتماعهما الأخير عام 2019. 

والتقى كيم مؤخرا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو على هامش عرض عسكري في بكين في أيلول/سبتمبر لمناسبة استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. 

وتوطدت العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو في السنوات الأخيرة بعد أن أرسلت كوريا الشمالية قوات إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا.

كجك/سام-خلص/ب ق

