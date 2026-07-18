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وزيرة خارجية كوريا الشمالية تقوم بزيارة رسمية لروسيا

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تقوم وزير الخارجية في كوريا الشمالية شو سون هوي السبت بزيارة رسمية لروسيا تلبية لدعوة وجهها نظيرها، وفق ما أعلنت الخارجية الروسية، في وقت يواصل البلدان الحليفان تعزيز علاقاتهما منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “وزيرة الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية شو سون هوي ستصل الى روسيا الاتحادية في 18 تموز/يوليو في زيارة رسمية بناء على دعوة” سيرغي لافروف.

والصين هي الداعم الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية، لكن العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو شهدت تقاربا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية، أبرم البلدان في 2024 اتفاقا دفاعيا.

وأرسلت بيونغ يانغ قوات برية الى منطقة كورسك الروسية، إضافة الى منظومات تسلح، دعما للجهد الحربي الروسي في اوكرانيا.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية، الدولة المعزولة والمعرضة للكوارث الطبيعية، تتلقى في المقابل من موسكو مساعدات مالية وغذائية وعلى صعيد الطاقة، فضلا عن تكنولوجيا عسكرية. 

وفي أواخر نيسان/ابريل، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا دعم بيونغ يانغ للهجوم الروسي في أوكرانيا، متعهدا مساعدة موسكو على تحقيق النصر في “حربها المقدسة”. 

وجاء موقفه لمناسبة زيارة عدد من كبار المسؤولين الروس لبيونغ يانغ، يتقدمهم وزير الدفاع أندريه بيلوسوف. 

وأشار الجانبان آنذاك إلى أنهما بحثا تعزيز العلاقات العسكرية. وأبدى بيلوسوف استعداد موسكو لتوقيع خطة تعاون بين البلدين تغطي الفترة من 2027 إلى 2031.

بور/ب ق/ب ح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية