وزير ألماني: أوروبا منفتحة للنقاش إذا أبدت طهران رغبة “جادة” في تقديم ضمانات نووية

reuters_tickers

1دقيقة

برلين (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الجمعة إن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين منفتحون على إجراء المزيد من المناقشات مع إيران إذا أبدت طهران رغبة جادة لتقديم ضمانات بشأن برامجها النووية والصاروخية.

وأضاف قبيل اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني في جنيف “يؤكد زملائي في بريطانيا وفرنسا وكذلك مسؤولة السياسة الخارجية (بالاتحاد الأوروبي) دائما على استعدادنا للحوار”.

وأضاف “هذا يتطلب وجود رغبة جادة من إيران للتخلي عن أي تخصيب للمواد النووية قد يؤدي إلى التسلح النووي. وهذا يتطلب أيضا إدراج برنامج الصواريخ. إذا توفر هذا الاستعداد الجاد، فالنتيجة من جانبنا هي أننا مستعدون لعقد المزيد من المحادثات”.