وزير أمريكي: يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل

فيينا (رويترز) – قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين، إنه يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل.

وأضاف “إذا لم يكن الأمر واضحا بما فيه الكفاية، فسأعيد التأكيد على موقف الولايات المتحدة تجاه إيران. يجب تفكيك مسار إيران نحو الأسلحة النووية، بما في ذلك جميع قدرات التخصيب (الخاص باليورانيوم) وإعادة معالجة (البلوتونيوم) بالكامل”.

