وزير إسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل

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القدس (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الاثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المطروح للنقاش حاليا لإنهاء الحرب في غزة سيشكل هزيمة لإسرائيل وإنه لا يريد أن يكون جزءا منه.

وأضاف سموتريتش في اجتماع للحزب الذي يتزعمه، والشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “هذا الاتفاق هزيمة وإذلال لإسرائيل”.

وتابع “السيد رئيس الوزراء، هذا ليس نصرا مطلقا. إنه فشل ذريع. ولن نكون جزءا من اتفاق للانصياع لحماس”.