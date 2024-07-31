وزير إسرائيلي: السبيل الوحيد لمنع حرب شاملة مع حزب الله هو تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701

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القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأربعاء إن السبيل الوحيد لمنع “حرب شاملة” مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران هو التنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة الذي يحظر وجود الفصائل المسلحة في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وذكر كاتس أنه بعث برسالة إلى العشرات من نظرائه يدعوهم فيها إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

ويحظر القرار وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود التي يقع النهر على بعد عدة كيلومترات منها.

وكتب كاتس في الرسالة “إسرائيل لا ترغب في حرب شاملة، لكن السبيل الوحيد لمنعها هو التنفيذ الفوري للقرار 1701”.